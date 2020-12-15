YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (3)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE GELİŞTİRİLEN KOVİD - 19 AŞI ADAYININ İLK DOZU YAPILDI - Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden görüntüler - Yerli aşıdan görüntüler - Yerli şanın Faz - 1 aşısının ikinci doz uygulamasından görüntüler - Yerli aşı uygulanan gönüllü Nazif Durna ile röportaj - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile röportaj - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıBESTECİ, PİYANİST VE YORUMCU TİMUR SELÇUK HAYATINI KAYBETTİ - Timur Selçuk'un piyano çalması (Arşiv) - Timur Selçuk'un şarkı söylemesi (Arşiv) - Timur Selçuk'un naaşının getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Timur Selçuk'un naaşının götürülmesi42. İSTANBUL MARATONU - Maraton'un başlaması startın verilmesi - Yarışmacıların 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişleri - Maratonun havadan görüntüleri - Maratonun sona ermesinden görüntüler - Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang'un konuşması - Ödül töreninden görüntüler - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid - 19 aşı adayının ilk dozu yapıldı (5 Kasım)KAYSERİ - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid - 19'a karşı geliştirilen "ERUCOV - VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. - Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti (6 Kasım)İSTANBUL - Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. - 42. İstanbul Maratonu (8 Kasım)İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu koşuldu.
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