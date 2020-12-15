YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ - Ankara - Niğde Otoyolunun yapımını anlatan tanıtım filmi - Ankara - Niğde Otoyolu'nun drone kamera ile havadan görüntülenmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun otoyol çalışmalarını havadan incelemesi - Bakan Karaismailoğlu'nun Ankara - Niğde Otoyolu'nun Haymana Gişesi kontrol noktasında incelemelerde bulunması - Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara - Niğde Otoyolunun açılış kurdelasını kesmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoyolda makam aracını kullanması - Açılışı yapılan Ankara - Niğde Otoyolu'ndan araçların geçişi - Otoyolu kullanan vatandaşlarla röportajGÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ - Şehir hastanesi statüsüne dönüştürülen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin havadan görüntülenmesi (drone kamera) - Göztepe Şehir Hastanesi yerleşkesi - Hastane poliklinikleri girişi - Hasta kayıt bölümü - Hastane içinden görüntüler - Hastaların polikliniklere gidişleri - Muayane odaları - Hastane yatakları - Rontgen ve MR üniteleri - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışındaki konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi - Ankara - Niğde Otoyolu Açılış Töreni (4 Eylül)ANKARA/NİĞDE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de düzenlenen Ankara - Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde Yeşil Gölcük Gişeleri'nde düzenlenen açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti.Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (5 Eylül)İSTANBUL - Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan ilk etabının hizmete alınmasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olarak şifa dağıtmayı sürdürecek.
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