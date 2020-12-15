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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (4)

YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (4)

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden görüntüler - İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ambulanslardan görüntüler - Morgdan cenazelerin alınması - Sahte içkiden ölen kişilerin yakınlarının dua etmesi - İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklamaları - Sahte içki operasyonunda 5 ton etil alkolün ele geçirilmesi - Morgdan cenazelerin alınması - Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk edilmesi - Kırıkkale'de gözaltına alınan şahısların görüntüleri - Sahte içki denetimlerinden görüntüler - Sahte içki operasyonlarından görüntüler - Gözaltına alınan şahısların emniyetten adliyeye sevk edilmesi - Ele geçirilen sahte içkilerden görüntülerSahte İçki zehirlenmesi nedeniyle 78 Kişi Hayatını Kaybetti (9 - 25 Ekim)Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi. 9 Ekim'den bu yana düzenlenen sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 471 kişiden 95'i tutuklandı.

Acil Servis Sahte İçki Cenaze 

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