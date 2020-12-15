YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (2)

ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN HAYATINI KAYBETTİ - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in açıklamaları (Arşiv) - TBMM'de tören alanından görüntüler - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve taziyede bulunması - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi ve taziyede bulunması - Zeki Ergezenin naaşının getirilmesi - Dua edilmesi - Zeki Ergezenin naaşının götürülmesi - Ergezen Camisi önünde cenaze namazı kılınması - İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua okuması - Eski Bakan Ergezen'in cenazesi mezarlığa götürülmesiKONYA ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI - Konya Şehir Hastanesi tanıtım filmi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Açılışın yapılması kurdele kesilmesiYERLİ KOVİD - 19 AŞISINDA İNSAN ÜZERİNDE DENEME AŞAMASINA GEÇİLDİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunması - Yerli aşı çalışmalarından görüntüler - Bakan Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi vermesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen vefat etti (2 Ekim)ANKARA - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti. - Konya Şehir Hastanesi açıldı (2 Ekim)KONYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılan Konya Şehir Hastanesi; 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek. - Yerli Kovid - 19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi (3 Ekim)İSTANBUL - Yerli Kovid - 19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid - 19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım