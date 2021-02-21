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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaylada mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Yaylada mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Karlı bölgeden genel detaylar

İlk Müdahale Hipertansiyon Paletli Ambulans Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Ambulans ve hasta ulaşma
-Hastanın ambulansa alınması
-Bölgeden ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Meryemçil Yaylasında kar ve tipide mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı. Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hipertansiyon hastası 33 yaşındaki Mehmet Kalender’in yaylada durumu ağırlaştı. Göksun 112 acil merkezini arayan hastanın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çok zorlu şartlarda 5 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi, snowtrack paletli ambulansta yaptılar. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve aşırı kar yağışı sonrası yolların kapanmasıyla bulundukları bölgede mahsur kalan Mehmet Kalender’in, yılın tamamını yaylada geçirdiği öğrenildi. Sedyeyle yaklaşık 200 metre taşınarak ambulansa alınan hasta Göksun Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Kalender'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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