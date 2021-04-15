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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 4'e düştü

şehrin havadan görüntüsü

Koronavirüs Aritas Sayılar Gori 

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( YALOVA ) YALOVA

- Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4'e girdi Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova dördüncü sırada yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, Yalova'daki vaka sayılarında artış devam ediyor. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova'da bulunuyor. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yalova'da bazı vatandaşlar, hijyene dikkat edilmediğini söyleyerek vaka sayılarını artırdığını ifade etti.
Vatandaşlar, kurallara uyulmamasının da şehirdeki vaka artışını etkilediğini söylerken denetimlerin de arttırılması gerektiğini ifade etti.

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