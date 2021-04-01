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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 3'e girdi

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 3'e girdi

drone görüntüsü

Aritas Sayılar Gori 

-vatandaşlardan görüntü
-röportajlar
-detaylar

( YALOVA -DRONE) YALOVA

- Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, Yalova´daki vaka sayılarında artış devam ediyor. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova’nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yalova’da bazı vatandaşlar, çevre illerden gelen kişilerin ildeki vaka sayılarını artırdığını ifade etti.
Vatandaşlar, kurallara uyulmamasının da şehirdeki vaka artışını etkilediğini ifade etti.

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