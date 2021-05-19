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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VİYANA - Avusturya’da 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı

VİYANA - Avusturya’da 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı

- Viyana kent merkezi - Faaliyete başlayan kafe, restoran ve otellerAvusturya’da Kovid - 19 nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı - Açılmanın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşteriler tepki gösterdiVİYANA - Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında Kasım 2020’de kapatılan restoran ve oteller ile kültür ve spor merkezleri bazı tedbirler ışığında yeniden hizmet vermeye başladı.
Ülkede günlük vaka sayılarındaki düşüş ve halkın yüzde 40’ına ilk doz Kovid - 19 aşılarının yapılmasının ardından uzun süredir kapalı olan, gastronomi, turizm, kültür ve spor alanında faaliyet gösteren işletmeler açıldı.Hijyen, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra söz konusu işletmelere, ön kayıt ve "yeşil kimlik" adı verilen uygulamayla girilebiliyor. Müşterilerin, aşı yaptırdığı ya da hastalığa yakalandıktan sonra iyileştiği veya son 48 saat için test yaptırdıklarını gösteren yeşil kimlik uygulaması normale dönüşte aşının yanı sıra en önemli düzenleme olarak kabul ediliyor.Dışarı çıkma sınırlamasının kaldırıldığı ülkede restoran, kafe, kültür ve spor merkezleri saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecek.Bugünden itibaren açık alanlarda 3 bin, kapalı mekanlarda 1500 kişinin toplanmasına izin verilen ülkede, geçen pazartesinden itibaren okullarda tam kapasite, yüz yüze eğitime dönüldü. - Başbakan Kurz'a tepkiÖte yandan, uzun süren kapanma sürecinin ardından açılışın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz’a müşteriler tepki göstererek, "istifa" sloganları attı.Avusturya’da son 24 saatte 899 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 639 bin 54’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artışla 10 bin 508’e yükseldi. Ülke genelinde 4 milyon 2 bine yakın kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Koronavirüs Astronomi Sayılar Kapalı Mekan Yüz Yüze 

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