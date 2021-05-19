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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VİYANA - Avusturya Başbakanı Kurz’a “istifa” tepkisi

VİYANA - Avusturya Başbakanı Kurz’a “istifa” tepkisi

- Bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşterilerin tepki göstermesi Avusturya ’da Kovid - 19 nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı - Açılmanın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşteriler tepki gösterdiVİYANA - Avusturya ’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında Kasım 2020’de kapatılan restoran ve oteller ile kültür ve spor merkezleri bazı tedbirler ışığında yeniden hizmet vermeye başladı.
- Başbakan Kurz'a tepkiÖte yandan, uzun süren kapanma sürecinin ardından açılışın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz’a müşteriler tepki göstererek, "istifa" sloganları attı. Avusturya ’da son 24 saatte 899 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 639 bin 54’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artışla 10 bin 508’e yükseldi. Ülke genelinde 4 milyon 2 bine yakın kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Koronavirüs İstifa Lyon 

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