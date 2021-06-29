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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Vatandaşlardan sırası gelenlere aşı çağrısı

Vatandaşlardan sırası gelenlere aşı çağrısı

Malatya merkezden detaylar

Savaş Yan Etki Aşı 

-Vatandaşlarla röp.

( MALATYA ) MALATYA

- Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde devam eden aşı uygulaması Malatya’da yoğun olarak sürüyor. Sırası gelenler aşı olurken, randevusuz aşı olan vatandaşlar ise uygulamadan memnun. Randevu almasının ardından aşısını yaptıran vatandaşlar, sırası gelenleri aşıya davet etti. Malatya Soykan meydanında aşı olan vatandaşlar, Covid-19’dan tamamen kurtulmak için aşı sırası gelenleri aşı olmaya davet ediyor. 44 Yaşındaki Zeki Işık, “Millet olarak tamamen aşı olursak virüsü yeneriz. Korona virüs salgına karşı millet olarak hep birlikte savaşıyoruz. Ben aşımı yaptırdım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. TV kanallarında uzmanlar aşı olun diyor” dedi.
“Aşı olalım ki virüs bitsin” Yaşar Algil isimli vatandaş da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kendisin de aşı yaptırdığını belirterek, “Herkesin aşı olması lazım ki virüs bitsin. Güzel günlerimize dönelim. Devletimize teşekkür ediyorum. Randevu almaya gerek kalmadan aşınızı olabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. 19 Yaşındaki Fatma Güreş ise, “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bende sıramı bekliyorum. Sıram geldiği takdirde aşımı yaptıracağım. Virüsün bitmesi için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşı yaptırmayın yan etkisi var diyenlere kulak asmayın. Aşının faydası var. Etrafımızda görüyoruz. Aşımızı olalım” şeklinde konuştu.
21 yaşındaki Muhammed Sevim de, “Geleceğimiz için güzel günler için aşı olmamız şart” dedi.
67 yaşındaki Saadet Elsek, "Aşımı oldum. Korana virüsle mücadele için herkes aşısını yapsın şifa olsun. Bu beladan hep beraber kurtulalım” diye konuştu.
(SD-NA-LO-Y)
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