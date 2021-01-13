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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van korona virüs aşısı için hazır

Van korona virüs aşısı için hazır

Aşı odasından detaylar

Sağlık Çalışanı Personel Sayısı Özel Sektör Sağlık Çalışanları Özel Hastaneler 

-Basın açıklaması
-Odaların gezilmesi

( VAN )- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez:- “Aşı için gerekli bütün hazırlıklar yapıldı” VAN

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, korona virüs aşısı için gerekli bütün hazırlıkların yapıldığını belirterek, ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirtti.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentteki bütün kamu ve özel hastaneler korona virüs aşısı için hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta Van genelinde görev yapan 11 bin 700 sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda bekletilen aşılarla aşılanacağı belirtildi. “Aşılar Van’a geldi” Aşıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, aşıyla ilgili beklentilerin son aşamaya geldiğini belirtti.
Aşının Van’a geldiğini ifade eden Vali Bilmez, “Aşı için gerekli bütün hazırlıklar yapıldı. İlk etapta sağlık çalışanları aşılanacaktır. İlimizde kamu, üniversite ve özel sektörde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanı mevcuttur. Bunların aşılanması için hastane büyüklüklerine ve personel sayısına göre 90 adet aşı odası hazırlandı. Ayrıca aşı çalışması sabah 08.30-00.00 saatleri arasında olacaktır. Bu çalışmalar için 180 hemşire, 35 hekim ve aile sağlık merkezlerinde çalışan personeller aşı çalışmalarında görevlendirildi” dedi.
“Bakanlıktan talimat bekliyoruz” Sağlık Bakanlığından talimat geldiği andan itibaren ilk etapta bütün sağlık çalışanlarına aşı uygulanacağını dile getiren Bilmez, “Bütün arkadaşlarımız gerekli hazırlıklarını yaptılar. Bütün hazırlıklarımız yapıldı. Bunun için başta İl Sağlık Müdürümüz ve ekibi, hastane başhekimlerimiz ve ekipleri ile aile hekimi, ebe ve hemşirelerimize korona virüs süresince çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Van’ın korona virüs tedbirleri neticesinde en iyi iller arasında olduğunu hatırlatan Bilmez, bu kapsamda emek veren bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Vali Bilmez, daha sonra beraberindeki İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile aşı odası, müdahale odası ve bekleme salonlarını gezdi.
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