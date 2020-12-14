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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Van’da kısıtlamalarla risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Yeni korona virüs haritasından görüntü

Hastane Toplu Konut Aritas İpekyolu Trol 

-Sokağa çıkma kısıtlamalarından görüntü (Arşiv)

( VAN ) -- Van’da kısıtlama ve tedbirler etkisini gösteriyor VAN

- Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte kırmızıdan yeşile döndü. Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü.
Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.
Kısıtlamaların etkisi haritaya olumlu yansıyor Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı dikkat çekiyor. Korona virüs yayılımın en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme genel kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.
Hastanedeki hasta sayısı yüzde 50 düştü Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Van İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti. Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor. (YLM-MSA-Y)
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