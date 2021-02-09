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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Vali Yılmaz: “Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı”

Vali Yılmaz: “Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı”

Vali Erdinç Yılmaz’ın esnaf denetimi

Mutant Sivil Toplum Allah Hassasiyet 

-Denetimlerden genel görüntüler
-Vali Erdinç Yılmaz’ın açıklaması

( OSMANİYE ) - OSMANİYE

- Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Mutantlı virüs ülkemizde görüldü.
Birçok yerde var. Şuana kadar Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı. Dolayısıyla çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz” dedi.
Osmaniye’de korona virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Palalı Süleyman Caddesi boyunca yapılan korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, “Biliyoruz ki korona virüsü ancak tedbirlere uyarak yenebiliriz. Artık mutantlı virüste ülkemizde görüldü.
Birçok yerde var. Dolayısıyla çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. İnşallah kurulara ve tedbirlere uyarak virüs salgınından kurtulacağız. Ben bu anlamda Osmaniyeli hemşerilerimin gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Şuana kadar da Osmaniye’de mutantlı virüse rastlanmadı. İnşallah da olmaz. Umarım hepsini bitiririz temennimiz budur” diye konuştu.
Palalı Süleyman Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
(SKY-
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