Vali Yılmaz: “Herkesin başına bir polis gönderemeyiz”

-Denetimlerden genel görüntüler

-Vali Erdinç Yılmaz’ın konuşması



( OSMANİYE )- Vaka sayılarında düşüşe geçen Osmaniye’de Vali Erdinç Yılmaz korona virüs denetimlerine katıldı OSMANİYE



- Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 134,90 oranla geçen haftaya göre vaka sayısında düşüş yaşanan Osmaniye’de denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, ‘Herkesin başına bir polis gönderemeyiz’ diyerek vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 139,81 vaka sayısı ile tırmanışta olan Osmaniye 81 il arasında korona virüs haritasında 6’ncı sırada yerini almıştı. Açıklanan son korona virüs haritasında vaka sayısında 100 binde 134,90 oranla düşüş görülen Osmaniye’de denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafları tek tek gezerek ‘Herkesin başına bir polis gönderemeyiz’ diyerek herkesten kurallara uymasını istedi. “Tablo Osmaniye açısından gerçekten çok üzücüdür” Denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Korona virüs denetimlerini sürdürüyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Kurullara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini ısrarla talep ediyoruz. Osmaniye vaka sayısının en yüksek çıkan iller arasında yer alıyordu. Tablo ilimiz açısından gerçekten çok üzücüdür. Mücadelemizi daha da arttırarak devam ediyoruz. İnişe geçti, inşallah bu inişi daha da hızlandırmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bunu ancak hep birlikte başarabiliriz. Ben Osmaniyeli hemşerilerimden azami derecede gayret göstermelerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini ve bu kurallara uymalarının çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Vaka sayılarında düşüş yaşanırsa önümüzdeki süreçlerde tedbirlerin kaldırılması anlamında daha rahat hareket edebileceğiz. Eğer bu düşüşü hızlandırmazsak bu sıkıntılı süreç devam edecek. Bu sıkıntılı süreçten kurtulmanın tek çaresi hep birlikte kurallara uymaktan geçiyor” diye konuştu.

(SKY-



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