Vali Yerlikaya: “Aşılamada İstanbul’da 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış durumdayız”

-Vali Yerlikaya'nın sağlıkçılara çiçek ve çikolata vermesi

-Aşılama çalışmaları

-İlçe Sağlık Müdürüyle röportaj

-Vatandaşla röportaj

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Vali Yerlikaya Kapalıçarşı'daki aşılama çalışmalarını yerinde inceledi İSTANBUL



- Kapalıçarşı'da aşılama çalışmaları başladı.

Aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 1. doz aşı bu saat itibarıyla, 4 buçuk milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış durumdayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SGK'lı çalışanların da aşılanmaya başlanacağı yönündeki açıklamasının ardından tüm yurtta aşılama çalışmaları hız kazandı. İstanbul'da Kapalıçarşı da aşılamanın yapıldığı yerlerden biri oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu Binasında aşı uygulama alanı oluşturuldu. Hastanelerde veya aile hekimliklerinde aşı yaptırma hakkı olan çalışanların işlerinin aksamaması için aşılama işlemlerini burada yaptırabilmeleri sağlandı. Kapalıçarşı esnafının aşılama çalışmasına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Kapalıçarşı'daki aşılama çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret etti. Yerlikaya, aşı yapan sağlık çalışanlarına çiçek ve çikolata hediye ederek moral verdi. Vali Yerlikaya'ya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner eşlik etti.“Aşılamada İstanbul’da 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış durumdayız”Aşılama çalışmalarını inceledikten sonra konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da ve Türkiye'de Covid-19 aşısıyla ilgili çok yoğun, tarihi bir aşılama hizmetleri var. İstanbul'da 35 yaş üstü artık aşılamayla ilgilİ randevu süreci başladı.

Biz bütün kamu ve özel hastanelerimizde, üniversitelerimizde, ASM'lerimizde, bütün sağlık çalışanlarımız aşılama hizmetinde görev alıyor desek yalan olmaz. İki gün önce 1 günde aşı sayımız günde 274 bindi, dün 325 bine yakın aşı ile rekor kırdık. Aşı Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük gücümüz. İstanbul'da 1 doz aşı bu saat itibariyle, sağlık müdürümüz bana verdiği rakam 4 buçuk milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamını ulaşmış vaziyetteyiz” dedi.

“500 bin randevu açacak düzeye geldik”İstanbul halkının aşıya son derece yoğun bir ilgi gösterdiğini ve bu şekilde hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşılacağını belirten Yerlikaya, “Bir yenilik daha var. 'Alo ben bugün aşı olabilir miyim' diyerek randevu istediğiniz zaman gün içinde aşıya erişebileceksiniz. Kendimize bu şekilde güveniyoruz ve sistemimizi arkadaşlarımız ona göre dizayn ettiler. 500 bin randevu açacak düzeye geldik şu anda, dile kolay yarım milyon. Bugün hedefimiz İnşallah 400 bin rakamına belki yaklaşacağız, belki aşacağız. Bu performansla gidersek, sizlerin teveccühü, heyecanı ve bizim de sizleri bir an önce aşılamayla ilgili heyecanımız el birliği yaptığı zaman göreceksiniz, biz 2-3 hafta içerisinde bu hedef rakama çok rahat bir şekilde ulaşacağız, buna inanıyorum. İstanbul olarak aşıya göstermiş olduğunuz yoğun teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. 39 ilçemizde bugün 1 milyon 300 bin büyüğümüzün aşılama oranı yüzde 87 oldu, bunu başardılar. Temennimiz o ki 65 yaş üzerindeki büyüklerimizde başardığımız gibi, 35 yaş üstü ve bakanlığımızın zamana geldiğinde onu da açıklayacak, 18 yaş ve üstü hepsinde inşallah aynı oranı yetmez, daha büyük oranı birlikte başaracağız." diye konuştu.

“15 bin vatandaşımız aşılanana kadar buradayız”Kapalıçarşı’daki aşılama işleminde görev alan Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, “Burada amacımız insanların, hastanelere, ASM’lere ya da özel hastanelere gitmek için harcayacakları zamanı, bir iş merkezi olduğu için burada onlara kazandırabilmek ve immünizasyonunu sağlayabileceğimiz en fazla vatandaşımıza burada aşı hizmetini verebilmektir. Buradaki 15 bin vatandaşımızın aşılaması bitene kadar biz burada olacağız” şeklinde konuştu.

“Bugünlere şükürler olsun”Aşılanan bir Kapalıçarşı esnafı, “İnşallah hayırlısı budur, teşekkür ederiz. Aşılanacağımızı duyunca mutlu olduk. Uzun zamandır evlerimizde bekliyorduk, bugünlere şükürler olsun. Çok şükür aşı olurken hiç acı da hissetmedim” dedi.



