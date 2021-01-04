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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı

- Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı

VATANDAŞ RÖPORTAJ

Sayılar 

-KENT DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( EDİRNE ) EDİRNE

- Türkiye ortalamasının üzerinde vaka artışının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne’de, kurallara uyulmasıyla birlikte HES uygulamasında paylaşılan veriler Edirnelilerin yüzünü güldürdü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan verilere göre, geçen haftalarda yüksek riski temsil eden kırmızı alanların çok sayıda bulunduğu Edirne’de bugünkü görüntüde ise çoğu alanın düşük riski temsil eden mavi renkte olduğu görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp’in ev hanımlarına çağrısı da kent genelinde vaka sayılarının düşmesinde önemli etken oldu. Vali Canalp tarafından STK’lara gönderilen mesajda korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle ev hanımlarına kendi aralarında gün düzenlememelerinin, komşu ziyareti yapmamalarının ve sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önem arz ettiği vurgulanmıştı. Kent merkezinde cami hoparlöründen yapılan anonslarda da vatandaşlara “sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” denilerek tedbirlere uyulması çağrısında bulunuluyor. Edirneli vatandaşlar da vaka sayılarında düşüş yaşanmasından mutluluk duyduklarını dile getirdiler. (SU-KU-
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