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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vakaların arttığı Adana’da korkutan görüntüler

Vakaların arttığı Adana’da korkutan görüntüler

Gelin alma görüntüleri

Akalan Sayılar Kalaba Alabalık Trol 

-Camideki anons,
-Kalabalık caddelerden görüntüler

( ADANA - ÖZEL)- Camilerden anonsların yükseldiği Adana’da gelin alma merasimindeki tedbirsizlik ve kalabalık caddeler pes dedirtti ADANA

- Korona virüs vaka sayılarının arttığı ve camilerden tekrardan ‘maske-mesafe ve hijyen’ anonslarının yükseldiği Adana’da gelin alma merasimindeki tedbirsizlik ve kalabalık caddeler pes dedirtti. Kontrollü normalleşmeye girilmesiyle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da vaka sayıları artmaya başladı ve kent yüksek riskli iller arasına girdi. Kentteki camilerden ise maske, mesafe ve hijyene uyulması konusunda anonslar yapılmaya başlandı. Son 24 saatte 29 bin 58 kişinin virüse yakalanıp toplamda 31 bin 76 kişinin vefat ettiği salgına rağmen Adana’da bazı vatandaşlar hala maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde gelin alma merasimi sırasında davul ve zurna eşliğinde yapılan eğlence pes dedirtti. Öte yandan bazı caddelerde ise vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
(UMT-
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