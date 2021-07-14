Vaka sayısı en çok azalan illerden Isparta’da Vali’den vatandaşlara aşı çağrısı

--Vali Ömer Seymenoğlu röportaj

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( ISPARTA )- Vali Seymenoğlu: “Bazı vatandaşlardan aşıya karşı muhalefet görüyoruz, ne olur aşıya dirençli olmayalım”- “Şuanda 450 Covid-19 vakamız var, 6’sı entübe, 7’si yoğun bakımda” ISPARTA



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son haritaya göre Isparta’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre büyük düşüş göstererek, 45,20’ye geriledi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bu düşüşün rehavete yol açmaması gerektiğini belirterek, aşıya karşı bazı vatandaşların muhalefetiyle karşılaştıklarını söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Isparta'da ise bir önceki haritada 72,22 olarak açıklanan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 3-9 Temmuz tarihleri arasında 45,20’ye düştü. Halen Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti olan Isparta, bu düşüşle bir önceki haftaya göre en çok vaka sayısı azalan 5 ilden biri oldu. Rakamları değerlendiren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sayılardaki düşüşün önemli olduğunu ancak aşılama konusunda bazı vatandaşların direnciyle karşılaştıklarını söyledi.



“Pandemi bir gerçek” Pandemin bir gerçek olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu, “Covid-19 virüsü bazı hastalıklara sebep oluyor bunu da 2 yıldır çok yakınımızda görüyoruz. Etrafımızdaki vatandaşlardan, yakınlardan bir kısmı hastalığa yakalandı, bir kısmı da vefat etti. Covid-19’u tartışmamız, kabul edip, etmeme gibi bir lüksümüz yok. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Isparta’da da bu salgın devam etmektedir. Ama zaman içerisinde salgında azalışlar ve artışlar görüyoruz. Bunu da yaşayarak hep beraber görmüş oluyoruz” dedi.

“Isparta’da ne çok çok iyiydik ne de çok kötü olduk” Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlarındaki düşüşün kentte rehavete yol açmaması gerektiğini vurgulayan Vali Seymenoğlu, “Çünkü salgın bu, ne zaman artış, ne zaman azalış yapacağı elimizde değil. İlk günkü gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına nasıl uyuyorsak bundan sonra da taviz vermememiz lazım. Ne zaman ki yetkililerden ‘salgın tüm dünyada sonlandı’ şeklinde ilan gelir o zaman bu üçlüden taviz verebiliriz. İlk günden beri Isparta’da ne çok çok iyiydik ne de çok kötü olduk. Sağlık çalışanlarımıza ve şehrimizin sağlık altyapısına ilk günden beri inanıyorduk ve güveniyorduk. Vaka sayılarımızın çok yüksek olduğu zamanlarda da sıkıntı yaşamadık, düşük olduğunda zaten yaşamıyoruz” diye konuştu.

“Vaka sayılarıyla ilgili tedirginliğimiz yok” Vaka sayılarının sağlık hizmetinde karşılanabileceği bir üst nokta olduğunu ancak Isparta’da böyle bir sıkıntılı sürecin yaşanmadığına değinen Vali Ömer Seymenoğlu, “Ama bu önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda yaşamayacağımız anlamı taşımaz. Aldığımız tedbirlerden uzaklaşır ve dikkat etmezsek salgın artış da gösterebilir. Ama bizim öyle bir tedirginliğimiz yok. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda Isparta’daki 100 bin kişideki vaka sayıları olumlu düzeyde düzelecek” dedi.

“Vatandaşlarımızın sanki aşılanma konusunda tereddütü ve ihmali var” Bazı vatandaşların daha önce ‘aşıya ulaşmakta sıkıntı çekiyorum’ söylemleri olurken, şimdi ‘aşı olmak istemiyorum’ şeklinde görüşlerini veya muhalefetlerini gördüklerini belirten Vali Seymenoğlu, “Benim üçüncü aşı sıram gelmişti ailen ikinci ben ise üçüncü doz aşımı yaptırdım. Burada bilim kuruluna, sağlık bakanlığına ve sağlık çalışanlarına inanmaktan başka çözümümüz yok. Aşının yapılması gerektiğini söylüyorsa sağlık çalışanları ve bilim kurulu, mutlaka aşımızı yaptırmamız lazım. Isparta’da aşıya ulaşmakta da bir sıkıntı yok. Ama vatandaşlarımızın sanki aşılanma konusunda tereddüttü ve ihmali var. Vaka sayılarımızın azalması, normalleşmeye, eski günlerindeki sosyal, eğlence hayatımıza dönebilmemiz için aşılarımızı hızlı bir şekilde yaptırmamız lazım” ifadelerini kullandı. “Ne olur aşıya dirençli olmayalım” Vali Seymenoğlu, aşıya karşı olmanın getireceği bir fayda bulunmadığını belirterek, “Ne olur aşıya dirençli olmayalım. Nasıl rahatsızlandığımızda doktora müracat ediyoruz, onun yazdığı reçeteyi alıp, hastalıktan kurtulmak için çare arıyorsak Covid-19’tan kurtulmanın en etkin tıbbi aracı da aşı. Bundan uzak durmamız lazım. Aksi takdirde maske ve mesafeden vazgeçmememiz mümkün değil” dedi.

“Şuanda 450 Covid-19 vakamız var” Isparta’daki Covid-19 vaka sayıları hakkında da bilgi veren Vali Seymenoğlu, “Şuanda yaklaşık alanda 450 Covid-19 teşhisi konulmuş vakamız var. Bunlardan 6 tanesi hastanemizde entübe olmuş durumda,7’si yoğun bakımda, yaklaşık 20 vatandaşımız da polikliniklerde yatmaktadır. Bu rakamlar gösteriyor ki pandemiyle mücadelede olumlu sonuçları alıyoruz. Ama bu demek değil ki aşı olmayacağız, bu demek değil ki kurallara uymayacağız. Kurallara da uyacağız, sıramız geldiği takdirde aşımızı da olmamız lazım” diye konuştu.

(MEY-ASA-

