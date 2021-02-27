Vaka sayılarının tırmandığı Tokat’ta, denetimler yetersiz kaldı

-Kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlar

-Parklara çocuklarını getirenler

-Çocukların parklarda sallanması

-Marketlerde yaşanan yoğunluk

-Polis ekiplerinin uygulaması



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Korona virüs vakalarının tırmanışa geçtiği Tokat'ta, denetimler yetersiz kaldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan iller arasında Tokat 4. sırada yer aldı. Bakan Koca’nın “Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" şeklindeki paylaşımına rağmen parklarda ve marketlerde yoğunluk yaşandı. Gün boyu kentin birçok noktasından sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiğine dair ihbarlar geldi. Polis ekipleri vatandaşları sadece uyardı. Polis ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından kural ihlalleri devam etti. Kısıtlama kurallarına aldırış etmeyen vatandaşların bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da banklarda oturarak güneşlendi. Kimi vatandaşlar ise parklarda çocukları ile vakit geçirdi. Vatandaşların bir çoğunun markete çocukları ile girdikleri görüldü.

Polis ekipleri tarafından il merkezinde yapılan denetimlerde sadece 7 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmesi dolayısı ile tutanak düzenlendi.





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