Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Vaka artış oranı yüzde 99 olan Düzce'de polis maske denetimi yaptı

Vaka artış oranı yüzde 99 olan Düzce'de polis maske denetimi yaptı

Maskesiz gezen az sayıda vatandaştan görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-Motosikletli Yunus Timlerinin vatandaşlara maske, mesafe uyarısı yapması
-Polis ekiplerinin vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyarı yapması
-Genel ve detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Bazı vatandaşların hala maske takmadığı görüldü DÜZCE

- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Düzce için vaka sayısının arttığını açıklamasına rağmen, Düzceliler maskesiz gezmeye devam ediyor. Maskesiz gezen az sayıda vatandaşa ise sürekli olarak uygulama yapan polis ekipleri uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’deki vaka artışlarında Düzce’yi yüzde 99 artış ile Türkiye’nin en çok vaka artışı olan illeri arasında göstermesinin ardından şehir merkezinde önlemler artırıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde sürekli olarak devriye gezen ekipler, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Artışın yüksek olduğu Düzce’de halen korona virüsü umursamadan gezen vatandaşlar da bulunurken, maskesiz gezen veya maskesini yanlış takan vatandaşları ise polis ekipleri uyarılarda bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı