Uzmanından korkutan uyarı: “20 binli rakamları geçip bir dördüncü pik yaşanma riski ile karşı karşıyayız”

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( ANKARA -ÖZEL)- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden: “Belli bir zaman sonra ülkemizde daha yoğun görülecek varyant olan Delta varyantı olacak” ANKARA



- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, son günlerde artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek, “Son 3-4 gün içerisinde 2 bin 2 bin artmaya başladı.

8 binken 10 bin, 12 bin ve dün de 14 binli rakamlara geldi. Burada bizim endişe ettiğimiz konu bunun 20 binli rakamları geçip bir dördüncü pik yaşanma riski ile karşı karşıyayız” dedi.

Covid-19 vakalarında son zamanlarda yaşanan artışlar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özel 100. Yıl Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, “Vaka sayıları 5 binlere, 4 binlere kadar düşmüştü. Ancak bayramın araya girmesi, yaz dolayısıyla insanların tatil bölgelerine göç etmesi nedeniyle sosyal mesafe kuralına ciddi olarak uyulmamaya başlandı. Bu hastalık yakın temas ile bulaşan bir hastalık. Dolayısıyla insanlar maskesiz, mesafesiz bir şekilde yakın temas kurdukça bir kişide vaka olduğu zaman bu tedrici olarak, 2-4-6 şeklinde katlanarak artıyor. Burada biz 5 binli vakalardayken önce 6 bin, 7 bin olmuştu. Ama son 3-4 gün içerisinde 2 bin 2 bin artmaya başladı.

8 binken 10 bin, 12 bin ve dün de 14 binli rakamlara geldi. Burada bizim endişe ettiğimiz konu bunun 20 binli rakamları geçip bir dördüncü pik yaşanma riski ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bayram dönüşünde de virüs bulaştıktan sonra 1 hafta 10 gün içerisinde belirtilerin ortaya çıktığını varsayarsak, bayramdaki bu bir araya gelmelerin, mesafesiz bir arada bulunmaların neticesini biz esasında bayramdan sonraki 10 gün içerisinde göreceğiz. Ağustos’un ilk haftası ve ortasına doğru bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Burada bizi ümitlendiren aşılanma sayısı arttıkça, vakalar artsa bile hastalık ve ağır hastalık sayısındaki azalma. Eğer aşılar etkili olursa, evet virüs görülecektir, PCR testleri pozitif çıkacaktır. Ama hastaneye yatı oranları azalacaktır. Ölüm oranları azalacaktır, daha böyle soğuk algınlığı gibi şikayetler ile bu hastalık atlatılacaktır diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Belli bir zaman sonra ülkemizde daha yoğun görülecek varyant olan Delta varyantı olacak” Türkiye’de birçok şehirde görülmeye başlayan Delta varyantı konusunda da uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, “Delta varyantı baskın hale gelebilir. Çünkü şuan da bütün dünyada da baskın hale gelmeye başlayan varyant Delta varyantı. Hindistan’dan başlayıp, İngiltere’de çok yoğun vaka sayısına ulaşılan, ölüm oranlarını ve hasta sayılarını artıran, aynı zamanda Fransa’da, İspanya’da, diğer Avrupa ülkelerinde de belli bir vaka sayısına ulaşıldı. Dolayısıyla biz sınırlarımızı kapatmadığımız için oralardan gelecek olan, özellikle gurbetçiler vasıtasıyla tekrar bu varyantların ülkemize girme riski var. Sonra tekrar Türkiye’den oralara yayılma riski var. Dünyada hareketlilik arttığı sürece, özellikle de yaz aylarında bu yayılım da o hızla devam ediyor. Bu mutasyonlar ile birlikte belli bir zaman sonra ülkemizde daha yoğun görülecek varyant olan Delta varyantı olacak. Ama Delta varyantı ilk baştakine göre daha ağır seyirli mi diye bir soru soracak olursanız. Aslında böyle bir şey gözlemlemiş değiliz. Evet, daha hızlı bulaşıyor, daha yoğun bir şekilde toplumda görülüyor. Ama çok daha ağır bir hastalık tablosu da oluşturmuyor. Biz ümit ediyoruz ki, daha ağır hastalık oluşturmayan varyantlar çıksın ve toplum bağışıklığı ile aşılanma ile birlikte bu pandemiden kurtulalım. Sürekli söylediğim şey, aşılanmadan kaçınılmasın, insanlarımız mutlaka aşılarını olsun” şeklinde konuştu.

(UTK-

