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Uzmanından böbrek hastalarına kritik korona virüs uyarısı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Uzmanından böbrek hastalarına kritik korona virüs uyarısı

Uzmanından böbrek hastalarına kritik korona virüs uyarısı

ÜSTÜNDAĞ İLE RÖPORTAJ

Akalan Aşı Altın Irak 

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kronik böbrek hastalarına aşı olmaları çağrısında bulunarak, “kronik böbrek hastalarının bu virüsle karşılaştıkları zaman kötü sonuçlarla karşılaşma ihtimali daha yüksek” dedi.
Özellikle kronik böbrek hastalarının korona virüse yakalandıkları zaman hastalığı daha ağır geçirme ve daha kötü sonuçlarla karşılaşma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu açıklayan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, başta kronik böbrek hastaları olmak üzere korona virüs aşısı yaptırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınından kurtulabilmek için aşılanmanın çok önemli olduğunu ifade eden Üstündağ, “Ancak aşılanmanın toplumda belli bir orana ulaştığı zaman virüsten kurtuluruz” açıklamasında bulundu. Korona virüs aşılarının dünya genelinde 4 milyarın üzerinde uygulandığının altını çizen Üstündağ, aşıların akut etkileri konusunda bilgi sahibi olduklarını ve aşının son derece güvenli olduğunu ifade etti.
Üstündağ, “Aşı olsak dahi maske, mesafe ve hijyen kurallarını asla bırakmamalıyız” çağrısında bulundu. (ŞU-
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