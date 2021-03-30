Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Uzmanı uyardı, 'Boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç hastaların sayısı pandemi döneminde arttı'

Uzmanı uyardı, 'Boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç hastaların sayısı pandemi döneminde arttı'

-kas egzersizlerinin gösterilmesi

Spazm Elzem Akıllı Telefon Egzersiz Omurga 

--Doktor röportaj
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) Uzmanı uyardı, "Boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç hastaların sayısı pandemi döneminde arttı" ELAZIĞ

- Korana virüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte bilgisayar ve akıllı telefon kullanmadan kaynaklı genç kuşaktaki hastaların sayısının arttığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Özgür, yanlış pozisyonda oturma ile omurgaya bağlı bel, sırt ve özelikle boyun bölgelerinde ciddi kas spazmları, omurga problemleri ve ağrılarıyla karşılaşıldığına dikkat çekti. Medical Park Elazığ Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Özgür, Covid-19 pandemisi nedeniyle akıllı telefon, bilgisayarla çok vakit geçiren ve uzaktan eğitim ile evlerinde eğitim görenleri duruş bozukluklarına karşı uyardı. Pandemi döneminde her alanda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Dr. Ali Özgür, “Bunlardan en önemlisi sağlık ve eğitim alanlarıdır. Birçok insan elzem olan bir takım işlerini yapmaktan geri kaldı. Sağlıkla ilgili tedavilerini birçok insan aksattı. Ancak eğitim de çok önemli bir alan. Burada özellikle çocuklarımız uzun dönem evde kalmakla birlikte uzaktan eğitimle eğitimlerini tamamlayamaya çalışıyor. Bu dönemlerde bir takım aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Özellikle genç yaştaki veya çocukluk dönemindeki insanlarımız bilgisayar karşısında önemli ölçüde zaman geçiriyor. Bu da bir takım duruş ve göz bozukluklarına sebebiyet vermektedir. Fizik tedavi açısından bakıldığında bu çocukların birçoğunda özellikle omurgayla ilgili sorunlar sıkça karşılaşılmaktadır” ifadelerini kullandı. Çocukların bir takım şeylere dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Özgür, “Özellikle çocuklarımız bilgisayar karşısına geçtiklerinde daha önce okul döneminde nasıl bir sıra ve masa ilişkisine sahipse, evde de aynı düzeneği sağlamakta fayda var. Direk ekranın karşısında olmalılar. Ekran ve göz arasındaki mesafenin en az 30 santim uzak ve aynı seviyede olması gerekir. Ekrana bakacakları zamana artı bir hareket yapma durumunda olmamaları lazım. Uzun süre ekrana bakınca belirli dönemlerde daha uzak mesafelere bakıp gözlerini dinlendirmeleri gerekir. Öğrencilerimiz uzun süre ekran başında kalmak zorundaysa, ekran dışındaki zamanlarında bir takım egzersizlerle bu olumsuz duruş bozukluklarını da düzeltmeleri mümkündür. Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda derslerini takip edebilmeleri için özellikle yatar pozisyonda olmamaları gerekiyor. Akıllı telefonların da kullanılması sebebiyle çocuklar, uzandıklarında uygunsuz şartlarda zaman geçirmektedirler. Dolasıyla omurgaya bağlı, bel, sırt ve özelikle boyun bölgelerinde ciddi kas spazmları, omurga problemleri ve ağrılarıyla karşılaşmaktadırlar. Çocuklarımızın daha sağlıklı olabilmeleri için sandalyede dik oturarak, ekranı da tam karşılarına alarak aktivitelerini sağlamalarını istiyoruz. Özellikle boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç kuşaktaki hastaların sayısı pandemi döneminde artış göstermektedir” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement