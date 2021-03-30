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( ELAZIĞ ) Uzmanı uyardı, "Boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç hastaların sayısı pandemi döneminde arttı" ELAZIĞ



- Korana virüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte bilgisayar ve akıllı telefon kullanmadan kaynaklı genç kuşaktaki hastaların sayısının arttığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Özgür, yanlış pozisyonda oturma ile omurgaya bağlı bel, sırt ve özelikle boyun bölgelerinde ciddi kas spazmları, omurga problemleri ve ağrılarıyla karşılaşıldığına dikkat çekti. Medical Park Elazığ Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Özgür, Covid-19 pandemisi nedeniyle akıllı telefon, bilgisayarla çok vakit geçiren ve uzaktan eğitim ile evlerinde eğitim görenleri duruş bozukluklarına karşı uyardı. Pandemi döneminde her alanda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Dr. Ali Özgür, “Bunlardan en önemlisi sağlık ve eğitim alanlarıdır. Birçok insan elzem olan bir takım işlerini yapmaktan geri kaldı. Sağlıkla ilgili tedavilerini birçok insan aksattı. Ancak eğitim de çok önemli bir alan. Burada özellikle çocuklarımız uzun dönem evde kalmakla birlikte uzaktan eğitimle eğitimlerini tamamlayamaya çalışıyor. Bu dönemlerde bir takım aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Özellikle genç yaştaki veya çocukluk dönemindeki insanlarımız bilgisayar karşısında önemli ölçüde zaman geçiriyor. Bu da bir takım duruş ve göz bozukluklarına sebebiyet vermektedir. Fizik tedavi açısından bakıldığında bu çocukların birçoğunda özellikle omurgayla ilgili sorunlar sıkça karşılaşılmaktadır” ifadelerini kullandı. Çocukların bir takım şeylere dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Özgür, “Özellikle çocuklarımız bilgisayar karşısına geçtiklerinde daha önce okul döneminde nasıl bir sıra ve masa ilişkisine sahipse, evde de aynı düzeneği sağlamakta fayda var. Direk ekranın karşısında olmalılar. Ekran ve göz arasındaki mesafenin en az 30 santim uzak ve aynı seviyede olması gerekir. Ekrana bakacakları zamana artı bir hareket yapma durumunda olmamaları lazım. Uzun süre ekrana bakınca belirli dönemlerde daha uzak mesafelere bakıp gözlerini dinlendirmeleri gerekir. Öğrencilerimiz uzun süre ekran başında kalmak zorundaysa, ekran dışındaki zamanlarında bir takım egzersizlerle bu olumsuz duruş bozukluklarını da düzeltmeleri mümkündür. Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda derslerini takip edebilmeleri için özellikle yatar pozisyonda olmamaları gerekiyor. Akıllı telefonların da kullanılması sebebiyle çocuklar, uzandıklarında uygunsuz şartlarda zaman geçirmektedirler. Dolasıyla omurgaya bağlı, bel, sırt ve özelikle boyun bölgelerinde ciddi kas spazmları, omurga problemleri ve ağrılarıyla karşılaşmaktadırlar. Çocuklarımızın daha sağlıklı olabilmeleri için sandalyede dik oturarak, ekranı da tam karşılarına alarak aktivitelerini sağlamalarını istiyoruz. Özellikle boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç kuşaktaki hastaların sayısı pandemi döneminde artış göstermektedir” diye konuştu.





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