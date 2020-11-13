Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Uzman Doktor Özkul: 'Diyabet korona virüsten daha öldürücü'

Uzman Doktor Özkul: 'Diyabet korona virüsten daha öldürücü'

elma dağıtımı

Alışkanlık Böbrek Yetmezliği Şeker Hastalığı Farkındalık Kalp Yetmezliği 

-ellerindeki dövizler
-konuşmalar

( BURSA ) Uzman Doktor Özkul: "Diyabet korona virüsten daha öldürücü" BURSA

- 14 Kasım Dünya Diyabet Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için hasta ve hasta yakınlarına sağlığın simgesi olarak yeşil elma dağıttıklarını belirten Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Özkul, diyabetin korona virüs salgınından daha öldürücü olduğunu söyledi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle farkındalık oluşturmak hasta ve yakınlarına yeşil elma ikram etti. Etkinliğe Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Özkul, Özel Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Muhittin Pekuz ve çok sayıda hastane çalışanları katılarak, diyabete dikkat çekmek için yeşil elma dağıtımında bulundu. Diyabetin korona virüs salgınından daha öldürücü bir hastalık olduğuna vurgu yapan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Özkul,“ Diyabet hastalığına dikkat çekmek için ‘senin elinde’ sloganı ile hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza yeşil elma verdik. Bu ciddi hastalık hakkında farkındalık oluşturmak ve mücadeleye katkıda bulunmak istedik. Pandemi inşallah bir şekilde geçecektir fakat diyabet pandemiden daha öldürücü, her yıl binlerce insan diyabet sebebiyle hayatını kaybediyor. Diyabetin getirdiği ek rahatsızlıklara maruz kalıyorlar. Genetik temelleri olduğu kadar çevresel etmenler dediğimiz hususlar, beslenmeyle ilişkili alışkanlıklar mevcut. Doğru beslenmeyle ve hareketle takiplerimizle diyabeti engelleyebiliriz. Doktor kontrollerimizi yaparak bu hastalığın önüne geçilebilir” dedi.
Diyabetin yeniçağın salgın hastalığı olarak nitelendirildiğine dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Doktor Muhittin Pekuz ise, “Hasta sayısı gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Sadece tek başına diyabet ya da şeker hastalığı değil, bunun komplikasyonları yüzünden böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, damar hastalıklarına kadar giden bir süreç. Bunun daha büyük sonuçlarını görmekteyiz, diyabeti önlemek bizim elimizdedir. Mutlaka yaşam tarzı değişikliği yapılmalı. Egzersizler önemli, beslenmemize dikkat edelim ve bu diyabet gününde Hayat Hastanesi olarak farkındalığı artırmak için böyle bir proje yaptık. Bütün hastalarımızın ve bütün dünya vatandaşlarımızın dünya diyabet gününü kutluyorum. Şeker gibi, şekersiz bir dünya diliyorum” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı