Uzman doktor eczacıların aşılanma sürecini anlattı

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( ANKARA ) ANKARA



- Covid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde eczacılar, ecza çalışanları da aşılanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alan eczacılar ve eczane sektöründe çalışan personeller Covid-19 aşılarını olmaya başladı.

Bu kapsamda, tüm eczacılar, sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personeli, eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri aşılanabilecek. Eczacıların aşılanması hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, “Bugün aşılamanın sekizinci günündeyiz. İlk etapta sağlık çalışanları ve hastanede çalışanlar, çalışmayanlar olarak ilk kısmını tamamladık. Şimdi ikinci kısmında özellikle sağlık çalışanlarının en büyük yardımcıları olan eczane, depolarda çalışanlar, eczanelerin aynı zamanda kalfaları, olmak üzere aşılamaya başladık. Ayrıca 85 yaş üzerini de daha çok evlerinde aşılamak üzere başladık. Ankara Şehir Hastanesi olarak biz hazırlığımızı öncesinden yapmıştık. 130 aşı polikliniğimiz var ve gece 24’e kadar aşılama yapmaktayız. Ben kendim de aşı oldum” şeklinde konuştu.

"Herhangi ciddi bir yan etkiyle şuana kadar yapmış olduğumuz aşılamada karşılaşmadık" Aşılanmaların sonrasında da alınan önlemlerden bahseden Doç. Dr. Küçükşahin, “Herhangi bir yan etki konusunda gerekli tüm takibimiz önlemimiz alınmış vaziyette. Herhangi ciddi bir yan etkiyle şuana kadar yapmış olduğumuz aşılamada karşılaşmadık. Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi tünelin ucu gözüktü. Hepimiz olduğumuz gibi tüm halkımızı da hızlı bir şekilde aşıladığımızda inşallah bu süreci de atlatmış olacağız” diye konuştu.





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