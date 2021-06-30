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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı

Üsküdar Harem Otagarı'nda kovid aşılaması başladı

montaj tünelde

Sosyal Medya Aşı Aşılama 

-aşı yapılan vatandaşlar
-aşılamadan detay
-röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurmasının ardından aşı uygulaması Üsküdar Harem Otagarı'nda da başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tren ve otobüs garlarında vatandaşların aşılanmasının başlayacağını duyurmuştu. Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından Harem Otogarında oluşturulan merkezde, isteyen otogar çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı. Vatandaşlar, sıra beklemeden aşı vurulmasında engel teşkil edecek bir durum olmadığı sistemden teyit edildikten sonra kurulan mobil aşı merkezinde aşılarını olmaya başladı.
Kurulan mobil aşı merkezinde aşı olmaya gelen Alparslan Kılıç, “Harem otogarına aşılama ile ilgili anons geçtiler, bende aşı olmak için vakit bulamamıştım. Burada aşımı oldum. Güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2 dakika içerisinde işimizin arasında aşımızı olduk” diye konuştu.
(CGK-
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