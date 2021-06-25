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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi

UŞAK - Kovid-19 aşısına gençlerden yoğun ilgi

- Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Aşı sırası bekleyenler - Aşı olan gençler - Ozan Uludağ ile röportaj - Emre Can Karaçor ile röportaj - Dilara Özkaya ile röportaj - Güler Sağnak ile röportaj Uşak 'ta Kovid - 19 aşısına gençlerden yoğun ilgiUŞAK (AA) - Uşak 'ta 18 yaş ve üzeri gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamındaki aşılama uygulamasına yoğun ilgi gösteriyor.Kent genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da kendilerine aşı tanımlanmasıyla sağlık merkezlerine başvurmaya başladı.
Günde yaklaşık 9 bin aşılama işleminin gerçekleştirildiği kentte, toplam yapılan aşı sayısı 247 bini, 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 166 bini ve ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 124 bini geçti. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını yaptıran 19 yaşındaki Emin Can Karaçor, AA muhabirine salgına karşı herkesin aşısını olması gerektiğini belirterek, "Aşı tanımlanınca hemen başvurdum. Herkes sağlık merkezlerine gidip aşısını olabilir. Aşı olurken hiç canım yanmadı." dedi.
24 yaşındaki Ozan Uludağ da aşı sırası geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

20 yaşındaki Dilara Özkaya ise sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Koronavirüs Muhabir Aşı Koronavirüs Aşılama 

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