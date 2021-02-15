Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
UMKE ekiplerinden zorlu üç saatlik hasta kurtarma operasyonu

UMKE ekiplerinden zorlu üç saatlik hasta kurtarma operasyonu

ZONGULDAK

Güzergah Hastane Kurtarma Operasyonu Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

-
-- Kar küreme çalışması
-- Ekiplerden detay
-- Kar küremeleri
-- Hastaya ulaşmaları
-- Hastayı hastaneye getirmeleri

( ZONGULDAK ) -- Kar nedeniyle evinde mahsur kalan kanser hastasının imdadına yetiştiler ZONGULDAK

- Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 62 yaşındaki kanser hastasının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Ekipler; zorlu geçen 3 saatlik mücadelenin ardından hastayı hastaneye ulaştırmayı başardı. Kandilli beldesinde yaşayan kanser hastası 62 yaşındaki İsmail Durmuş evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışının sürdüğü bölgeye arazili araçlarıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi. Kandilli beldesi kavşağına ulaşan UMKE ekibi, yolun karla kaplı olması sebebiyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan kar küreme çalışmaları sürerken UMKE aracıyla ilerlemeye çalışan ekipler, hasta ile de bağlantı kurarak sık sık sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özel İdare ekiplerine de yardım eden UMKE ekipleri, kürekle sağlık aracının ilerlediği güzergahı temizleyerek bir an önce hastaya ulaşmaya çalıştı. Zorlu geçen mücadelenin ardından hastaya ulaşan ekipler Atatürk Devlet Hastanesi'ne yola çıktı. Üç saatlik hasta kurtarma operasyonunun ardından İsmail Durmuş'u Onkoloji Servisi'ne ulaştırmayı başardı. Sağ salim hastaneye ulaşan Durmuş da canı pahasına mücadele veren ekiplere teşekkür etti. (OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı