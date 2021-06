Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı online olarak düzenlendi

- Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı’nda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, “Türkiye’de son 20 yılda engellilik alanında yapılan çalışmalarda devrim niteliğinde adımlar atıldı” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları Dördüncü 180 Günlük Eylem planı kapsamında da yer alan ve 2 gün sürecek olan Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı başladı.

Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin Erişilebilirliği Çevrimiçi Çalıştayı’nda açılış konuşması yapan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç, Türkiye’de konu ile ilgili mevcut duruma yönelik bilgilendirme bulundu. Programın devam eden zamanlarında ise Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından sunum yapılacak. İyi uygulama örneklerinin sunulacağı ikinci ve üçüncü panel oturumlarında ise İspanya, İtalya, Çekya, Almanya, Japonya ve ABD'den konu ile ilgili uzmanların sunumları yer alacak. “Afet konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz” Afetler karşısında Türkiye’deki kurumların hızlı hareket kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Koç, “Coğrafyamız afet ve acil açısından ciddi manada riskler yaşayan bir jeolojik yapıya sahip. Bölge olarak da ciddi afet ve acil durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hem komşu ülkeler açısından baktığımızda ülke olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda afet konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunu her defasında bir ülkede deprem varsa ilk oraya giden kurumlarımız var. Bu anlamda da ülkemize kurtarma faaliyetleri açısından da gurur verici övgü alıcı uygulamaları görüyoruz. Burada sivil toplum kuruluşlarımızın ve gönüllülerimizin de yeri çok büyük” değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye’de son 20 yılda engellilik alanında yapılan çalışmalarda devrim niteliğinde adımlar atıldı” Türkiye’nin engellilik açısından yaptığı yatırımların oldukça yükseldiğini belirten Koç, “Türkiye’de son 20 yılda engellilik alanında yapılan çalışmalarda devrim niteliğinde adımlar atıldı. 2005’te engellilik için çıkartılan özel kanunumuz ve ilgili mevzuatlar bin 500 maddelik mevzuat oluşturmuş. Bu mevzuatlar sonucunda bütün kamu ve kuruluşlarımız ve hizmet üreten her birim bu mevzuatlar dahilinde ikinci mevzuatlarını ve uygulama programlarını hayata geçirdiler. 2007’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletlerdeki engelliler ile ilgili sözleşmeye imza atan ilk ülke oldu. Bununla birlikte mevzuatımızı TBMM’den de geçirilerek daha güçlü bir yapıya kavuşturuldu. Bundan sonraki bütün çalışmalarımız bu sözleşme kapsamında detaylandırılmış oldu. 2013’te ülkemizle ilgili standartlar geliştirildi. Bütün illerde valilerin başkanlığında komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar önderliğinde düzenli denetimler gerçekleştirildi.

Ciddi manada erişilebilirlik anlamında binadalar, kamuya açık alanlarda, parklarda, kaldırımlarda her alanda ciddi bir dönüşüm sağlandı” ifadelerini kullandı. “Türk İşaret Dili Sözlüğü oluşturuldu” Engelliler açısından bilgiye erişimin önemli olduğunu söyleyen Koç, “Bu anlamda Türk işaret dili tercümanlarının yetiştirilmesi bu alanda yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş insan kaynağının oluşturulması süreçleri hızlandırıldı. Türk işaret dili ile ilgili ciddi çalışmalar yapılarak ‘Türk İşaret Dili Sözlüğü’ oluşturuldu. Web sitesi üzerinden erişim sağlanarak milyonlara aşkın tıklanmalar alındı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışıldı Pandemi döneminde erişilebilirlik açısından zorluklar yaşandığının tespit edildiğini belirten Genel Müdür Koç, “Genel Müdürlük olarak gerek Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçerek uzaktan eğitim üzerinden yapılan bütün içeriklerin erişilebilirlik açısından, Türk işaret diline tercüme edilmesinden, Sağlık Bakanlığındaki kamu spotlarına kadar Türk işaret dili tercümesi ve diğer erişilebilirlik unsurlarının açısından ciddi çalışmalar yaptık” diye konuştu.

Geçen yıl erişilebilirlik konusunda bir yarışma başlatıldığını belirten Orhan Koç, yarışmaya 300 başvuru yapılması halinde başarılı bulunacaklarını düşündüklerini ancak yarışmaya bin 75 proje geldiğini söyledi.



Bu ilgi alaka karşısında çok mutlu olduklarını belirten Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başarılı projelerin ödüllendirildiğini söyledi.



(ÖMR-