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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üçüncü doz aşılama başladı

Üçüncü doz aşılama başladı

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-röportajlar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması için sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için üçüncü doz aşılama başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 50 yaş üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı randevularını alabileceklerini duyurdu. Bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzeri vatandaşlar 3. doz aşılarını oluyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. doz aşısını olan İlke Karaçam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından hemen randevusunu alıp 3. doz aşısını olduğunu belirterek 3. doz aşıyla kendini daha güvende olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarından Sevgi Özyüksel ise 3. doz aşıyı beklediklerimi belirterek, “3. doz aşıyı bekliyorduk. Çünkü artık yaz geldi ve yorulduk. 3. doz aşıyla kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.
Herkesi aşı olmaya davet eden sağlık çalışanı Esra Kaplan, 3. doz aşıyla kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.
(HÇ-
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