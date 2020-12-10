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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Üç aylık bebeğin gözündeki kusur ameliyatla giderildi

Üç aylık bebeğin gözündeki kusur ameliyatla giderildi

Prof. Dr. Bakbak'ın konuşması

Hastalık Göz Sağlığı Erken Doğum Lazer Tedavisi Ameliyat 

-Anne ve babanın konuşması
-Doktordan detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da erken doğan ve göz arkası damarlarında gelişmeme kusuru olduğunu tespit edilen bebek, 3 ayın ardından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Medova Hastanesi’nde 11 Eylül’de erken doğumla dünyaya gelen ve ‘Uhra Nur’ adı verilen bebeğin göz arkası damarlarında gelişmeme kusuru olduğu tespit edildi. Bunun üzerine takibe alınan 3. ayını doldurduğunda yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Uhra Nur bebekte erken doğuma bağlı göz arkasında retina denilen tabakada bir bozukluk ve gelişmeme durumunun meydana geldiğini anlatan Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Berker Bakbak, “Buna da biz prematüre retinopatisi diyoruz. Bu hastalıkta ilk 4 haftanın sonunda haftalık muayeneler yapıyoruz ve vücudun kendiliğinden bu göz arkası tabakasının gelişmeye yardımcı olabileceğini düşünüyoruz ancak haftalık kontrollerde bazı durumlarda göz arkası tabakalarda gelişme ve damarlanma sorunları meydana gelebiliyor. Böyle bir durumda da biz müdahale ediyoruz. Bununla ilgili de lazer ve enjeksiyon tedavilerimiz mevcut. 27 haftalık doğan bir hastada da yaklaşık 2 aylık takibin ardından artık göz arkası damarlarında gelişmeme kusuru olduğunu gördük ve lazer tedavisini başarılı bir şekilde uyguladık” dedi.
Hastada son derece başarılı bir sonuç elde ettiklerini anlatan Prof. Dr. Bakbak, düşük doğum haftasında düşük doğum ağırlıklı olarak doğan bebeğin belirli takibin ardından yapılan ameliyatının başarılı geçtiğini belirtti.
Bebeklerinin 11 Eylül’de doğduğunu ifade eden baba Mevlüt Tüfekçi de, “O günden bu yana hiçbir sıkıntımız yoktu. 1 haftanın ardından gözlerinde sıkıntı başladı.
Göz damarlarında sıkıntı varmış, prematüre retinopatisi (ROP) ameliyatı yapılması lazımmış. Sağ olsun doktorlarımız bize durumu bildirdi ve biz de ameliyatı burada yaptırdık. Gözlerini açıyordu fakat gözlerin arkasındaki damarların yakılması gerekiyormuş. Hastalığı biz değil doktorlar fark etti zaten. Çocuğumuz 3 aydır burada yatıyor” dedi.
Anne Melike Tüfekçi ise, ebeveynlerin bebeklerde göz sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
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