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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Turuncuya dönen Adana’da tabak-çanak koronayı unutturdu

Turuncuya dönen Adana’da tabak-çanak koronayı unutturdu

Mağazadaki kalabalıktan görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Züccaciye mağazasının açılışında metrelerce kuyruk oluştu ADANA

Uzunlu Kalaba Alabalık Uttu 


- Korona virüs vakalarının arttığı ve yüksek riskli iller arasına giren Adana’da bir züccaciye mağazasının açılışında korona virüs unutuldu. Vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta bekledi.Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30’da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi.


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