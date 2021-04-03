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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Turuncu kategoride olan Bingöl’de 36 saatlik kısıtlama başladı

Turuncu kategoride olan Bingöl’de 36 saatlik kısıtlama başladı

Bingöl tabela detay

Güvenlik Güçleri Sayılar Sağlık Çalışanı Trafik Yoğunluğu Allah 

-Sokaklar detay
-Kısıtlama öncesi trafik detay
-Polis kontrol detay
-Genel detay
-Röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Korona virüs vakalarının arttığı Bingöl’de yaklaşık bir ay sonra ilk defa 36 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de vaka sayıları arttı, kent 1 ay önce mavi kategorideyken şimdi turuncu kategori geçti, Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibaren başladı.
Akşam saat 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Kısıtlama öncesi kentin işlek caddelerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, güvenlik güçlerince de belirli yerlere kontrol noktaları kuruldu.Kısıtlama başlamasıyla ise sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan ancak kısıtlamanın başlamasıyla evine giden sağlık çalışanı Faruk Aksin,” 1 ay öncesinde mavi kategorideydik ardından sarı ve daha sonra Turuncu kategoriye girdik. Bingöl şuan yüksek riskli iller arasında. Vatandaşların kurallara dikkat etmesini istiyoruz. Ben de sağlık çalışanıyım, işlerimizi bitirdik ve şimdi evime gidiyorum. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyoruz, inşallah tekrar maviye döneriz” dedi.

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