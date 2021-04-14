Türkiye, salgınla destansı mücadelesini Suriye’de de sürdürüyor

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( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Türkiye, dünyaya örnek olan korona virüs mücadelesini Suriye’de de sürdürüyor. Türkiye’nin sorumluluk sahasındaki bölgelerde kurulan laboratuvarlarda PCR testi yapılıp vakalara anında müdahale edilebiliyor.Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Cerablus ve El-Bab bölgelerinde sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte kurulan laboratuvar sayesinde testler bölgede yapılıp müdahaleler Türkiye’nin kontrolündeki hastanelerde yapılıyor.İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tiryaki, salgının Suriye’de de görüldüğünü belirterek, Türkiye’deki kadar yaygın olmadığını söyledi.



Türkiye’dekinden farklı bir çalışma yapmadıklarını belirten Tiryaki, “Şu anda Cerablus ve El-Bab bölgelerini kontrol altında tutuyoruz. Orada da buradakinden farklı bir çalışmamız olmadı, orada da covid var ama buradaki kadar yaygın değil, buradaki kadar ağır geçirmiyorlar fakat bir şekilde hastalık orada yayılıyor” dedi.

“PCR laboratuvarı kurduk”Yayılımın fark edildiği andan itibaren Türkiye’dekinin benzeri bir çalışma başlattıklarını kaydeden Tiryaki, şu anda Cerablus’ta PCR testi alabilir durumda olduklarını söyledi.



Çalışmaları STK’larla birlikte yürüttüklerini kaydeden Tiryaki, “Bunu fark ettiğimiz andan itibaren de o bölgede de Türkiye’nin benzeri bir çalışma başlattık, hızlı bir şekilde filyasyon ekipleri kurduk onların araçlarının alınmasını ve kiralanmasını sağladık. Bunların büyük bölümünü TSK’larla planladık çünkü araç ve personel desteğine ihtiyacımız vardı. Bu noktada da bunları STK’lardan sağladık. Fakat kontrolü, çalışma usullerini biz belirledik. Onlar bizimle birlikte bu çalışmaları yürüttüler oldukça da başarılı sonuçlar aldık. Bölgede yaptığımız çalışmalar sonucunda STK’larla birlikte PCR Laboratuvar kurmayı başardık şuan Cerablus’ta da PCR testi alabilir durumdayız. Hasta vatandaşların testlerini aldığımız zaman bölge içerisinde sonuçlandırabilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.“Hastane girişlerine çadırlar kurduk”Ciddi bir vaka olmamasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını ifade eden Tiryaki, “Yine oradaki tüm birinci basamak sağlık kuruluşlarının önlerine çadır kurularak gerekse farklı izole alanlar oluşturularak gelen ilk başvurularda ateş ölçümü ilk muayenelerin yapılması sonucu covid şüpheliyse bizim kendi yönettiğimiz hastanelere sevki sağlanıyor. Yine hastanelerimizde belli bir servis ve yoğun bakım hastalarımız için orada ayrıldı. Şu an için ciddi bir doluluğumuz yok, orada ciddi bir vaka da yok zaten ama yine de bölgede bir yayılım söz konusu” dedi.





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