Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası

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-Ameliyat öncesi Ömer Özkan ve Rektör Özlenen Özkan'ın ziyareti

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı. Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi, 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı. Beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 37 yaşındaki kadının rahmi gece 04.30'da başlayan ameliyat ile Alanya'da yaşayan 32 yaşındaki Havva Erdem'e nakledildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat 8 buçuk saat sürdü. 13.00 itibariyle sona eren operasyonun ardından rahim nakli yapılan Havva Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kendisi için hazırlanan özel bölüme alındı. Dünya tıp literatürüne giren ilk nakil 8 Ağustos 2011 tarihinde o zaman 23 yaşında olan Derya Sert'e yapılmıştı. Beklenen müjde 9 yıl sonra gelmiş ve Derya Sert 4 Haziran 2020 tarihinde anne olmuştu. İlk naklin yıldönümüne iki hafta kala yapılan Türkiye’nin ikinci rahim nakli yine dünya tıp dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirdi.

