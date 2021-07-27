Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli başladı

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( ANTALYA -EK) ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu başladı.

Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 32 yaşındaki Havva Erdem’e başladı.

AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla saat 04.30’da başlayan operasyonun başarılı şekilde devam ettiği bildirildi.

Erdem’e donör olan vericinin ise 40 yaşlarında olduğu belirtildi.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli Derya Sert’e (32) yapılmış ve 13 ay önce Sert anne olmuştu.

