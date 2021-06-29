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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı

Yavuz Ayılmazdır detay

2010 Yılı Polis Memuru Beyin Kanaması Çift Kol Nakli Beyin Ölümü 

-Ambulanstan inişi
-İşlemlerin yapılması
-Ömer Özkan ile görüşmesi
-detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen polis memurunun bağışlanan kolları, 25 yıl önce dinamit patlaması sonucu kollarını kaybeden 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır’a nakledilme işlemi tamamlandı. Antalya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen polis memurunun ailesince organları ve kolları bağışladı. AÜ Organ Nakli Koordinasyon ekibi Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a durumu aktardı. 9 yaşındayken İstanbul’da dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden 34 yaşındaki Ayılmazdır, İstanbul'dan Antalya'ya getirildi.
Çift kol nakli yapılmak üzere Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katılımıyla gece yarısı ameliyata başlandı. 14 saatte tamamlanan ameliyatın ardından Ayılmazdır'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. AÜ Hastanesi’nde 2010 yılında Cihan Topal'a, 2012 yılında Atilla Kavdır'a, 2016 yılında da Mustafa Sağır'a, 2019 yılında ise Yusuf Oğuz Şimşek'e çift kol nakli yapılmıştı. (İA-
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