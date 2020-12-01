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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

- Gösteriden detaylar - Pankart detayları - Gösteri yapan doktorların açıklamalarıTUNUS (AA) - Tunus 'ta doktorlar tıp eğitiminin genel çerçevesini ve pratisyen hekimlikten uzman doktorluğa terfi edilmesini düzenleyen kanunda değişiklik talebiyle 4 günlük genel grev kararı aldı.Başkent Tunus 'taki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan çok sayıda doktor, "doktorlar dayanışma içinde", "doktorları ötekileştirmeye hayır" ve "sağlık personeline yeterli karantina imkanı sağlansın" yazılı dövizler taşıyarak, mevcut kanuna göre sınavla olan uzman doktorluğa geçişin sınavsız ve doğrudan olmasını talep etti.Gösteriyi organize eden Halk Sağlığı Genel Hekimleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da pratisyen hekimlikten uzman doktorluğa geçişin koşulsuz ve doğrudan olması istendi.Başkentteki gösteriyle eş zamanlı olarak ülkenin birçok kentinde doktorlar Halk Sağlığı Merkezleri önünde toplanarak aynı talepleri dile getirdi.

Tıp Eğitimi Karantina Grev Sağlık Personeli Yazılı Açıklama 

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