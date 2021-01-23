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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

şehirden detay

Hafta Sonu Karantina Sayılar 

-Hastaneden detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Son günlerde düşen Covid-19 vaka sayılarıyla gündeme gelen Tunceli’de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi.Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde Covid-19 vakasında yüzde 80'e yakın bir düşüş yaşandı. Vakaların düşmeye başladığı kentte ise ilk defa mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Alınan bilgiye göre, bir doktor, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı. Tunceli’de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilmesiyle birlikte mevcut düşüşün sürmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması istendi.
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