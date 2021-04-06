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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

Tunceli’de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

Hastane

İngiltere Taksi Şoförü Mutant Sağlığı Merkezi 

-Hastanede bekleyen yakınları
-Fotoğraf

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de İngiltere varyantı Covid-19 mutantlı virüs kapan taksi şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Fikret Özdoğan, bir süre önce İngiltere varyantı Covid-19 teşhisiyle toplum sağlığı merkezinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan Özdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özdoğan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. (ET-HİV-NSO-Y)
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