- Trakya’da en düşük vaka oranına sahip il Edirne oldu

-VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ

-POLİS EKİPLERİNİN UYGULAMA YAPMASI



( EDİRNE ) EDİRNE



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişideki korona virüs vaka oranlarını açıkladı.

Trakya’nın en düşük vaka oranına sahip il Edirne oldu. Edirne'de filyasyon ekiplerinin canla başla çalışmaları, güvenlik güçlerinin denetimlerine aralıksız devam etmeleri ve vatandaşların korona virüs kurallarına uymaları kentte vaka sayısının gerilemesini sağladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 81 il için açıkladığı 08-14 Mayıs dönemini kapsayan korona virüs vaka sayılarına göre; Edirne, Trakya'da en az vakanın görüldüğü kent olmayı başardı. Edirne’de geçen hafta yüz binde 204,53 olan vaka oranı, bu hafta yüz binde 82,16’ya düştü. Kırklareli’nin vaka oranı yüz binde 153,43 ve Tekirdağ’ın vaka oranı da yüz binde 132,83 olarak açıklandı. Edirneliler, vaka sayılarının düşmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ayrıca, kent genelinde cadde ve meydanlarda insan yoğunluğunun olmadığı ve Edirne halkının korona virüs kurallarına uyduğu görüldü.

Trakya’da aşılama süreci başarılı ilerliyor Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs saat 12.00 itibarıyla aşılamada nüfusuna oranla en çok aşılanan üç il arasında Edirne yer alan Edirne’nin nüfusunun yüzde 30,8’ine birinci doz, yüzde 23,9’una ikinci doz korona virüs aşısı yapıldı. Ayrıca, Kırklareli’nin nüfusunun yüzde 28’ine birinci doz, yüzde 21,5’ine ikinci doz korona virüs aşısı yapıldı. Tekirdağ’ın nüfusunun ise yüzde 20’sine birinci doz, yüzde 14,5’ine ikinci doz aşı yapıldı. (SU-

