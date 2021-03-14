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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori' çağrısı

Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori' çağrısı

evde kal trabzon sosyal medya paylaşımından şehrin drone görüntüleri

( TRABZON ) - Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısı TRABZON

Sosyal Medya Aritas Kalaba Alabalık Gori 


- Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon için Valilik "Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısında bulunarak sosyal medyadan drone görüntüleri eşliğinde paylaşımda bulundu. Trabzon'un havadan en işlek cadde ve en kalabalık meydanlarının boş görüntülerinin yer aldığı paylaşım ile şehrin kırmızı görüntüsünden önce turuncu ardından sarı ve mavi kategoriye kavuşması için Trabzonlular'ın gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu. (BK-ÖS-Y)
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