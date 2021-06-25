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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Torbalı'da binlerce fabrika çalışanı aşılandı

Torbalı'da binlerce fabrika çalışanı aşılandı

Aşılamadan detaylar

Fabrika Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Odası Harekete Geç Aşılama 

-Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Pandemi sürecinde üyelerine her konuda destek veren Torbalı Ticaret Odası (TTO), tedarik zincirinin durmaması adına oda üyelerine ve çalışanlarına, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle aşı uygulaması başlattı. Organize sanayi bölgesi müdürlüklerinde de binlerce fabrika çalışanı hastaneye gitmeden aşı oldu. Pandeminin başlamasıyla birlikte elini taşın altına koyan Torbalı Ticaret Odası (TTO), odanın imkanlarını bu süreçte hem üyeleri hem de vatandaşlar için kullandı. Odanın birikimini kredi olarak üyelerine sunan oda, Torbalı Kaymakamlığının Vefa Destek Grubuna dahil olarak 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş ve aileye erzak yardımı yaptı. Bu süreçte kapanan esnaflara maske ve dezenfektan desteğinde bulunan Torbalı Ticaret Odası, Torbalı Kaymakamlığı koordinasyonunda kısıtlama günlerinde de çalışma izin belgeleri dağıttı.
Binlerce fabrika çalışanı aşı oldu Ülke genelinde aşılamanın başlamasıyla harekete geçen Torbalı Ticaret Odası, hafta başından beri hem ticaret odası hizmet binasında hem de organize sanayi bölgesi müdürlüklerinde binlerce fabrika çalışanının hastaneye gitmeden aşı olmalarını sağladı. Oda üyeleri ve çalışanları da yine bu süreçte aşılandı. Hizmet binalarında başlatılan aşı uygulamaları ile hastanelerdeki yoğunluk da belli bir seviye azalmış oldu.
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