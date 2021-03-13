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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu

Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu

Tokat'ta parklardaki cumartesi günü yoğunluğu havadan görüntülendi

Uttu Güneşli Hava Güneşli 

-Kuralları hiçe sayan vatandaşlar
-Piknik yapanlar, çocuk parklarını dolduranlar
-Vatandaşlarla röp

( TOKAT ) Tokat’ta güneşli hava Pandemi önlemlerini unutturdu TOKAT

- Tokat’ta, kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde vatandaşların parklarda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta, güneşli hava korona virüs önlemlerini unutturdu. Yeşilırmak kenarındaki parklarda vatandaşlar çimlerin üzerinde oturarak piknik yaptı. Vatandaşların birçoğu ırmak kenarında yürüyüş yaparken, birçoğu da kamelyalarda oturarak sohbet etti. Çocuklarını parklara getiren aileler de yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan vatandaşlar korona virüse aldırış etmedi. Parklarda yaya devriye görevi yapan bekçiler kuralları ihlal edenleri uyardı. (Nİ-GF-
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