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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Telsiz anonsunu duyan polisler kan bağışına koştu - EDİRNE

Telsiz anonsunu duyan polisler kan bağışına koştu - EDİRNE

- Polislerin kan bağışından detaylar - Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Erhan Aksoy ile röportajEDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polisler, Kovid - 19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılay'a destek vermek için sıraya girdi.Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağışı tırı, emniyet müdürlüğü bahçesine konuşlandırıldı.Haber merkezi, telsizden anons yaparak polis memurlarına, kan bağışına katılmaları konusunda bildirimde bulundu.Anonsu duyan emniyet mensupları kan vermek için sıraya girdi. - "Polisimiz her zaman bize destek oluyor"Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Erhan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının insan hayatını kurtaran önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yurt çapında kan bağış kampanyalarının sürdüğünü belirten Aksoy, "Polislerimiz toplumun güvenliğini sağlarken aynı zamanda bugün kan bekleyenlerimize can veriyor. Polisimiz her zaman bize destek oluyor. Özellikle koronavirüs zamanında kan stoklarında ciddi azalmalar oldu. Kurumlarımızın bu anlamda bize verdiği destek çok önemli." diye konuştu.
Dr. Aksoy, vatandaşlardan da aynı duyarlılığı belediklerinin altını çizdi.

Polis Koronavirüs Emniyet Müdürlüğü Memur Kan Bağışı 

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