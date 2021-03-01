Tedbirler yetersiz kaldı, sokalar doldu taştı

-Kentte banka önlerinde yaşanan yoğunluk

-Yaya ve araç trafiğindeki yoğunluk

-Parkta oturan vatandaşların artan korona vakalarına karşı verdikleri ilginç cevaplar

-Banka önünde bekleyen vatandaşlarla röp

-Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla röp



( TOKAT ) -- Tokat'ta Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekten çekinmeyen 65 yaş üstü vatandaşlar verdikleri cevaplarla şok etti TOKAT



- Korona virüs vakalarının yükseldiği Tokat'ta, tedbirler yetersiz kalınca sokaklar dolup taştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan iller arasında Tokat 4. sırada yer aldı. Buna rağmen kentte haftanın ilk iş günü yoğunluk yaşandı. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, araç ve yaya trafiğinde artış dikkat çekti. Polis araçlarından vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı. Reşadiye ilçesinde kurulan pazar yerinde yoğunluk yaşandı. HES kodu uygulaması yapılarak vatandaşların Pazar yerine girmesine izin verildi.

Verdikleri cevaplar şok etti Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Soğuk havaya rağmen kendini dışarı atan yaşlılar verdikleri cevaplarla şaşırttı. Emekli vatandaş Muzafer Kutlay (64), vaka sayısının artması sizi endişelendirmiyor mu? Şeklindeki soruya; “Korona varsa var ne yapalım? Valla biz neden korkacağız? 65 yaşına geldik, ölümün eşiğindeyiz. Korkmanın bir anlamı yok ki” diye cevap verdi. Banka önünde uzayıp giden kuyrukta sıra bekleyen Mehmet Çınar ise “Bu bankanın önünde yoğunluk her zaman oluyor. Pandemiden kimsenin haberi olmuyor, hiç umursamıyor. Önemli olan nasıl sıra kaparım onun derdinde. Tokat’ta riskli iller içerisinde 4. Sıra da düşürmeye çalışıyoruz Ama bir takım insanlar çok duyarsız. Özellikle bir vatandaş olarak gördüğüm şikayet İstanbul’dan cenaze getiriyorlar. Buna da devletin bir önlem alması lazım” diye konuştu.

(Nİ-GF-



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