Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü

Tedbirler işe yaradı, Zonguldak'ta harita yeşile döndü

İki tarih arasındaki yoğunluk haritası

Hastalık Hafta Sonu Akalan Sayılar Alabalık 

-Kent merkezi
-Vatandaşlar, kalabalık
-Çetin Yıldız ile röp.
-Yılmaz Pınarcık ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler işe yaradı. Haritanın yeşillendiği kentte aktif vaka sayısında düşüş görüldü.
Türkiye'de ilk vaka sayısının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana "Ve Zonguldak" olarak gündeme gelen madenci kenti, yaklaşık bir yıllık süreçte sokağa çıkma kısıtlamalarında büyükşehirler ile yan yana anıldı. "Çok yüksek risk" görülen kent merkezinde de hafta içi 21:00 ila 05:00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra hafta sonu kısıtlamalarıyla vaka sayılarına azalma gözlemlendi. Zonguldak Valiliği de korona virüsle mücadeledeki paylaşımda "Sağlığımızı tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadelede belirlenen tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda aktif vaka sayısındaki düşüş ilimizde de görülmektedir" denildi. Aktif vaka sayılarının düşüşündeki mücadele için belirlenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra kalabalık ortamlardan uzak durulması, komşu ziyaretlerinden de kaçınılması istendi. Noktasal veri içermemekle birlikte tespit edilmiş korona virüs hastalarının ve temaslı riskli kişilerin adreslerine göre oluşturulan Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası da yeşile döndü. Yoğunluk haritasında önceki aylara kıyasla büyük fark gözlemlenirken vatandaşlar da alınan tedbirlerin etkili olduğuna dikkat çektiler. Kent merkezinde esnaflık yapan Çetin Yıldız, "Şu anda epey işe yaramış görünüyordu. Aşırı şekilde bir salgın vardı. Şimdi daha rahat. Kimse bulaşmaması için elinden geleni yapıyor. Tedbirler bir müddet daha devam etmeli ama insanlar artık sıkıldı. Bir müddet daha devam edip garantiye alınmalı. Sonra insanlar serbest bırakılmalı. Ne kadar kısa sürede insanlar kurallara uyup atlatırsak o kadar iyi" diye konuştu.
Korona virüs ile mücadelede grip vakalarında da azalma görüldüğünü anlatan Yılmaz Pınarcık, "Herkes tedbirlere uyarsa korona virüsü yeneceğiz. Kısıtlamalar çok işe yaradı. Sağlık, hijyen kurallarına uyduğumuz müddetçe bu hastalıktan ve diğer hastalıklardan korunuyoruz ve kurtuluyoruz. Sağlığımız açısından insanoğlu var olduğu müddetçe hastalığa yakalanmamak için tedbirlere uymak zorundadır. Halkımız bu işi yanlış anlıyor. Mikrop geçecek bir daha gelmeyecek sanıyor. Halbuki öyle değil hijyen kurallarına, sosyal mesafeye uymak zorundayız. Grip sayılarında azalma var. Hemen hemen yok gibi. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu hastalıklardan korunuyoruz. Sadece korona virüs değil tüm hastalıklardan korunuyoruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı