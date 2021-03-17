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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı

Tedavi için bebeği sezaryenle alınan korona hastası anne kurtarılamadı

Helallik alınması

Başsağlığı Erken Doğum Cenaze Namazı Kız Çocuğu Hamile Kadın 

-Yakınlarının ağlaması
-Cenazeden genel
-detay görüntüler
-Belediye başkanının açıklaması
-Annenin kızı ve eşiyle olan fotoğrafları

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 7 aylık hamile kadın, bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hayatını kaybetti.Müjgan Yiğit, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. İlaç tedavisine başlanması için 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki Yiğit’in bebeği sezaryenle alındı. Durumu ağırlaşan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride kucağına alıp koklayamadığı oğlunu, 7 yaşındaki kızı Miray Sude ve acılı eşi Sinan’ı bırakan Müjgan Yiğit yakınlarının gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından Uluköy’de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.Cenazeye katılan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yiğit’in yakınlarına başsağlığı diledi. Kendisi de korona virüs tedavisi görerek bir süre önce taburcu olan Başkan Öztürk, “Her ölüm acıdır. Ama bu kardeşimiz genç bir anne. 7 yaşındaki bir kız çocuğu var. Cuma günü erken doğum yaptırılan bir bebeği var. Henüz adı konmamış. ‘Bebek Yiğit’ olarak ifade ettiğimiz bir bebek” diye konuştu.

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