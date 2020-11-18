TBMM - Koca: 'Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz'
TBMM - Koca: "Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevaplaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevapladı. (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"
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