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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Koca: 'Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz'

TBMM - Koca: 'Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz'

TBMM - Koca: "Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevaplaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevapladı. (2)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"

Misyon Sağlık Personeli Sözleşmeli 

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