TBMM - Koca: '5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok'
TBMM - Koca: "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevaplaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevapladı. (1)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok."
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